Жители села Чигири устали от дорожных проблем

В выездном совещании участвовали представители местных органов власти, регионального минтранса и общественники. Местные жители высказали претензии по поводу ям и выбоин, которые дорожники не устраняют. Отмечается, что главную дорогу села от улицы Восточной до Садовой и подъезд к населённому пункту со стороны Новотроицкого шоссе отремонтировали в прошлом году, но состояние асфальта оставляет желать лучшего.

Обустройство водоотведения в районе пересечения с улицей Садовой местная администрация так и не организовала. Уточняется, что ещё в 2021 году общественники направили запрос на решение данной проблемы в муниципалитет. Там ответили, что администрация и областной минтранс заключили дополнительное соглашение на выделение субсидии, чтобы провести ремонт. Но работы там так и не провели, поэтому во время сильных дождей вся вода идёт прямо на улицу Садовую.

Фото: амурское отделение Народного фронта

― Значительная часть дороги от Новотроицкого шоссе до Игнатьевского шоссе находится в ужаснейшем состоянии. Мы просим чиновников обратить на эти участки особое внимание и внести их в план ремонта с полноценной заменой дорожного покрытия. При этом важно не затягивать сроки. Народный фронт будет держать на контроле вопрос устранения всех ям для безопасности горожан, – сказал эксперт регионального отделения Народного фронта в Амурской области Сергей Рочегов.