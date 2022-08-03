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сегодня, 15:45 0

Жители села Чигири устали от дорожных проблем

Администрация ещё в прошлом году обещала устранить нарушения

Жители села Чигири устали от дорожных проблем
Фото: Амурское отделение Народного фронта

Представители Народного фронта Амурской области в селе Чигири провели рейд по дороге улицы Центральной. Сельчане уже не в первый раз пожаловались на качество дороги.

В выездном совещании участвовали представители местных органов власти, регионального минтранса и общественники. Местные жители высказали претензии по поводу ям и выбоин, которые дорожники не устраняют. Отмечается, что главную дорогу села от улицы Восточной до Садовой и подъезд к населённому пункту со стороны Новотроицкого шоссе отремонтировали в прошлом году, но состояние асфальта оставляет желать лучшего.

Обустройство водоотведения в районе пересечения с улицей Садовой местная администрация так и не организовала. Уточняется, что ещё в 2021 году общественники направили запрос на решение данной проблемы в муниципалитет. Там ответили, что администрация и областной минтранс заключили дополнительное соглашение на выделение субсидии, чтобы провести ремонт. Но работы там так и не провели, поэтому во время сильных дождей вся вода идёт прямо на улицу Садовую.

Фото: амурское отделение Народного фронта

― Значительная часть дороги от Новотроицкого шоссе до Игнатьевского шоссе находится в ужаснейшем состоянии. Мы просим чиновников обратить на эти участки особое внимание и внести их в план ремонта с полноценной заменой дорожного покрытия. При этом важно не затягивать сроки. Народный фронт будет держать на контроле вопрос устранения всех ям для безопасности горожан, – сказал эксперт регионального отделения Народного фронта в Амурской области Сергей Рочегов.

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#Благрайон #дороги #происшествия

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