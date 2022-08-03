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сегодня, 17:17 0

Полицейские перехватили наркопосылку, которую амурчанин послал другу

Отправитель и адресат отправятся под суд

Полицейские перехватили наркопосылку, которую амурчанин послал другу
Фото: Амур.инфо

36-летний житель Сковородина попросил друга из Свободного отправить ему наркотик. Однако посылка не добралась до получателя, её «перехватили» сотрудники линейной полиции. Теперь, как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, оба амурчанина отправятся под суд.

По версии следствия, в марте этого года житель города Сковородино, желая употребить синтетическое наркотическое средство «соль», обратился за помощью к своему другу, находящемуся в командировке в Свободном. При этом обвиняемый подробно проинструктировал товарища, как спрятать наркотическое средство, замаскировав его под подарок. Для этого нужно было упаковать посылку в подарочную шкатулку вместе с декоративными платками.

Несмотря на все старания, наркотическое средство массой более двух граммов не доехало до заказчика – на железнодорожном вокзале его обнаружили и изъяли сотрудники Свободненского линейного отделения полиции Белогорского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Обвиняемый признал вину в предъявленном обвинении и раскаялся в содеянном.

Свободненский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Амурчанина обвиняют в покушении на приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сковородинский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

Кроме того, уголовное дело в отношении друга-пособника обвиняемого уже находится на рассмотрении в Свободненском городском суде.

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#закон #Свободный

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