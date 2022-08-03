Амурчанин получил 12 лет за избиение сожительницы-инвалида

Сковородинский районный суд рассмотрел дело и назначил наказание для 55-летнего жителя села Невер, который избил до смерти женщину-инвалида, проживавшую с ним под одной крышей.

Конфликт возник на фоне употребления алкоголя, он происходил с участием ещё одной женщины, находившейся в гостях. Когда хозяин дома начал уделать внимание гостье, хозяйка попросила его собрать вещи и уходить. В ответ на это он начал ее избивать руками и ногами. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Учитывая все обстоятельства, виновному было назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием большей части наказания в колонии особого режима, сообщает прокуратура Амурской области.