Чиновник вместо защиты амурского леса рубил его для своих нужд

Приговором Завитинского районного суда осужден 52-летний амурчанин. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области. На момент совершения преступлений гражданин занимал пост старшего государственного инспектора Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Суд установил, что с февраля по март 2017 года мужчина незаконно вырубил 33 лиственницы, а с августа по сентябрь 2021 года к этому числу добавилось еще 22 дерева. Вырубка производилась на территории Завитинского зоологического заказника. Все деревья «пригодились» для строительства на личном земельном участке обвиняемого.

С учетом обстоятельств уголовного дела суд по совокупности преступлений назначил виновному три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ущерб за вырубку деревьев обвиняемый уже возместил.