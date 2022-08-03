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сегодня, 14:18 0

В Приморском крае рыбаки поймали ядовитую рыбу

Её яд смертелен для человека

В Приморском крае рыбаки поймали ядовитую рыбу
Фото: pixabay.com

В Приморье недалеко от устья реки Серебрянки рыбаки поймали ядовитую рыбу фугу, которая относится к тепловодным видам рыб, сообщает РИА «ФАН».

В глазах, коже, молоках, икре и печени фугу содержится яд тетродотоксина, при этом его концентрация в рыбе в несколько раз превышает смертельную дозу для человека.

Специалисты-ихтиологи отметили, что в последние годы идёт активная экспансия тепловодных видов рыб в северо-западную часть Японского моря, к берегам Приморского края.

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#Дальний Восток #животные

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