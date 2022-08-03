В Приморском крае рыбаки поймали ядовитую рыбу

В глазах, коже, молоках, икре и печени фугу содержится яд тетродотоксина, при этом его концентрация в рыбе в несколько раз превышает смертельную дозу для человека.

Специалисты-ихтиологи отметили, что в последние годы идёт активная экспансия тепловодных видов рыб в северо-западную часть Японского моря, к берегам Приморского края.