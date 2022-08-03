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сегодня, 12:12 0

Амурчанку привлекут к ответу за ложный донос

Она написала заявление на свою подругу

Амурчанку привлекут к ответу за ложный донос
Фото: Амур.инфо

Полицейскими из Зейского отдела управления МВД Амурской области окончено расследование дела в отношении 26-летней местной жительницы в связи с заведомо ложным заявлением об угоне. Материалы направлены в суд, женщина может лишиться свободы на срок до двух лет.

Заявление об угоне от жительницы Зеи поступило в полицию в мае, в совершении преступления была обвинена ее знакомая, при этом заявительница была официально предупреждена об ответственности за ложный донос.

По словам женщины, угонщица без разрешения уехала в город на её авто, где попала в аварию и разбила машину. После ряда проверочных мероприятий выяснилось, что указанная знакомая на самом деле повредила машину съехав на ней в кювет, но при этом каталась с разрешения хозяйки. ДТП оформлено не было, виновница пообещала, что возместит все расходы на ремонт. Через две недели, не дождавшись обещанных денег, женщина написала заявление в полицию, обвинив подругу в угоне.

Сейчас заявительница находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время суд определит меру наказания, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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