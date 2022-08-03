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сегодня, 12:33 0

Проект «Сухой порт Благовещенск» реализуют в областной столице

Соглашение будет подписано на ВЭФ-2022

Проект «Сухой порт Благовещенск» реализуют в областной столице
Фото: Агентство Амурской области по привлечению инвестиций

Согласно проекту, автомобильный мостовой переход через Амур свяжут с ближайшей станцией «Транссиба» в селе Березовка, сообщается в телеграм-канале агентства Амурской области по привлечению инвестиций.

В рамках проекта организуют складскую логистику для грузов, проходящих по коридору Россия – Китай через пропускной пункт «Кани-Курган – Хэйхэ».

— «Сухой порт Благовещенск» обеспечит мультимодальную складскую логистику по направлению как на запад для импортных грузов, так и для расширения экспортных грузопотоков, которые будут проходить по автомобильному мосту через реку Амур, – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Также на ВЭФ-2022 представят проект нового транспортного коридора «Джалинда – Мохэ», строительство которого обсуждалось с делегацией из Якутии в апреле.

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#областная власть

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