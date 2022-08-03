Проект «Сухой порт Благовещенск» реализуют в областной столице

В рамках проекта организуют складскую логистику для грузов, проходящих по коридору Россия – Китай через пропускной пункт «Кани-Курган – Хэйхэ».

— «Сухой порт Благовещенск» обеспечит мультимодальную складскую логистику по направлению как на запад для импортных грузов, так и для расширения экспортных грузопотоков, которые будут проходить по автомобильному мосту через реку Амур, – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Также на ВЭФ-2022 представят проект нового транспортного коридора «Джалинда – Мохэ», строительство которого обсуждалось с делегацией из Якутии в апреле.