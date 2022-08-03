Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 0

«Женщина с младенцем на руках защитила город»: в Благовещенске прошёл крестный ход

Верующие почтили память важного события – явления Божией Матери на Амуре в 1900 году

«Женщина с младенцем на руках защитила город»: в Благовещенске прошёл крестный ход
Фото: Благовещенская епархия

2 августа в память о чудесном явлении в Благовещенске от Кафедрального собора до Триумфальной арки прошёл крестный ход. По городу пронесли иконы Албазинской Божией Матери и Явления Божией Матери на Амуре.

Видео: Амур.инфо

Считается, что в 1900 году во время обстрела Благовещенска китайцами-ихэтуанями на русском берегу возник образ женщины с младенцем на руках – Богородицы. Именно он мешал нападавшим вести прицельный огонь.

Осада велась 19 дней, сильно пострадали дома на передовой. И ещё одним чудом стало то, что деревянное здание собора (находилось там, где сейчас стоит памятник Мухину) осталось целым, за все время только один снаряд разорвался в его дворе.

Осада амурской столицы закончилась взятием Сахаляня, а в память о заступничестве Божией Матери установили ежегодный общегородской праздник. Образ «Явление Божией Матери на Амуре» создали иконописцы уже в наши дни.

Фото: Благовещенская Епархия

Просмотров всего: 130

#праздники

распечатать


Общество

Как Благовещенск отмечает День воздушно-десантных войск
Общество 2

В День города в Свободном пройдёт парад детских колясок
Спорт 4

Городской парк Благовещенска превратят в фитнес-площадку
Общество 9

В Амурской области приняло присягу пополнение российской армии