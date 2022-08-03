«Женщина с младенцем на руках защитила город»: в Благовещенске прошёл крестный ход

2 августа в память о чудесном явлении в Благовещенске от Кафедрального собора до Триумфальной арки прошёл крестный ход. По городу пронесли иконы Албазинской Божией Матери и Явления Божией Матери на Амуре.

Видео: Амур.инфо

Считается, что в 1900 году во время обстрела Благовещенска китайцами-ихэтуанями на русском берегу возник образ женщины с младенцем на руках – Богородицы. Именно он мешал нападавшим вести прицельный огонь.

Осада велась 19 дней, сильно пострадали дома на передовой. И ещё одним чудом стало то, что деревянное здание собора (находилось там, где сейчас стоит памятник Мухину) осталось целым, за все время только один снаряд разорвался в его дворе.

Осада амурской столицы закончилась взятием Сахаляня, а в память о заступничестве Божией Матери установили ежегодный общегородской праздник. Образ «Явление Божией Матери на Амуре» создали иконописцы уже в наши дни.

Фото: Благовещенская Епархия