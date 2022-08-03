Жители Райчихинска на несколько дней останутся без света и воды

С 3 по 6 августа в связи с необходимостью технического обслуживания трансформаторных подстанций энергетики отключат свет на насосных станциях, а также в домах райчихинцев в разных районах города, сообщили в местной администрации.

Так, 3 августа без электроэнергии с 9 до 12 часов останутся жители частного сектора улицы Озёрной, 93-133.

В этот же день с 13:30 до 16:30 света не будет в домах:

улица Блюхера, 1, 4, 6, 8-13, 15-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52;

улица Пономаренко: 1, 3, 5;

улица Ремзаводская: 1-6, 8-39, 41;

переулок Ремзаводской: 3-7, 13, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24-26, 28, 29, 31.

4 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена электроэнергия в домах:

улица Победа, 63; 65; 68 «а», 68 «б»;

улица Пионерская, 64 «а», 66;

улица Победа, 70, 70 «а», 72;

улица Комсомольская, 93,153,155,157,159;

улица Лунная;

улица Юности;

улица Новоселов;

улица Ольховая;

улица Тенистая;

улица Шахтерской славы;

улица Интузиастов.

С 9 до 12 часов отключат электроэнергию в домах на улице Раздольной и по адресу: улица Царькова, 119.

6 августа с 9:30 до 17:00 будет временно производиться отключение электроэнергии в домах:

улица Литейная;

переулок Литейный;

улица Понамаренко, 1-5; 17-43; 73; 81; 83; 87; 91; 93;

улица Транспортная, 1 «А», 2 «А», 3 «А»;

улица. Инженерная, 34;

улица Блюхера, 22-52;

улица Ремзаводская;

переулок Ремзаводской;

улица Высокая;

улица Духовская;

переулок Высокий;

переулок Духовской;

переулок Загородный;

улица Загородная;

улица Путевая;

переулок Путевой;

улица Новая;

улица Школьная, 19-29;

улица Тихая;

улица Курсовая;

улица Шаповалова;

улица Осенняя 1-20.

Также в субботу, 6 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена электроэнергия в посёлке Зельвино.

Кроме того, в компании «Тепловодоканал» рассказали, что в дни, когда пройдет отключение света на наносных станциях, будет снижен напор, а в некоторых районах жители останутся без воды.

Так, 3 августа, на насосной станции № 12 будет снижено давление холодной воды в районе бывшей КЭЧ (улицы Комсомольская, Озерная). На насосной станции № 6 и № 27 отключения холодной воды не будет.

4 августа при отключении света на насосной станции № 7, 14 и 26 без воды останутся жители микрорайона «Новый» и район МЖК. При отключении света на насосной станции № 22а без водоснабжения останется интернат посёлка Широкий, улица Станционная.

6 августа при отключении насосной станции № 19 без водоснабжения будет посёлок Зельвино.

В администрации призывали жителей проявить терпение и запастись водой, добавив, что профилактические работы, проведённые сейчас, позволят прожить отопительный сезон без сбоев.