Жители Райчихинска на несколько дней останутся без света и воды
Там готовятся к отопительному сезону
С 3 по 6 августа в связи с необходимостью технического обслуживания трансформаторных подстанций энергетики отключат свет на насосных станциях, а также в домах райчихинцев в разных районах города, сообщили в местной администрации.
Так, 3 августа без электроэнергии с 9 до 12 часов останутся жители частного сектора улицы Озёрной, 93-133.
В этот же день с 13:30 до 16:30 света не будет в домах:
- улица Блюхера, 1, 4, 6, 8-13, 15-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52;
- улица Пономаренко: 1, 3, 5;
- улица Ремзаводская: 1-6, 8-39, 41;
- переулок Ремзаводской: 3-7, 13, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24-26, 28, 29, 31.
4 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена электроэнергия в домах:
- улица Победа, 63; 65; 68 «а», 68 «б»;
- улица Пионерская, 64 «а», 66;
- улица Победа, 70, 70 «а», 72;
- улица Комсомольская, 93,153,155,157,159;
- улица Лунная;
- улица Юности;
- улица Новоселов;
- улица Ольховая;
- улица Тенистая;
- улица Шахтерской славы;
- улица Интузиастов.
С 9 до 12 часов отключат электроэнергию в домах на улице Раздольной и по адресу: улица Царькова, 119.
6 августа с 9:30 до 17:00 будет временно производиться отключение электроэнергии в домах:
- улица Литейная;
- переулок Литейный;
- улица Понамаренко, 1-5; 17-43; 73; 81; 83; 87; 91; 93;
- улица Транспортная, 1 «А», 2 «А», 3 «А»;
- улица. Инженерная, 34;
- улица Блюхера, 22-52;
- улица Ремзаводская;
- переулок Ремзаводской;
- улица Высокая;
- улица Духовская;
- переулок Высокий;
- переулок Духовской;
- переулок Загородный;
- улица Загородная;
- улица Путевая;
- переулок Путевой;
- улица Новая;
- улица Школьная, 19-29;
- улица Тихая;
- улица Курсовая;
- улица Шаповалова;
- улица Осенняя 1-20.
Также в субботу, 6 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена электроэнергия в посёлке Зельвино.
Кроме того, в компании «Тепловодоканал» рассказали, что в дни, когда пройдет отключение света на наносных станциях, будет снижен напор, а в некоторых районах жители останутся без воды.
Так, 3 августа, на насосной станции № 12 будет снижено давление холодной воды в районе бывшей КЭЧ (улицы Комсомольская, Озерная). На насосной станции № 6 и № 27 отключения холодной воды не будет.
4 августа при отключении света на насосной станции № 7, 14 и 26 без воды останутся жители микрорайона «Новый» и район МЖК. При отключении света на насосной станции № 22а без водоснабжения останется интернат посёлка Широкий, улица Станционная.
6 августа при отключении насосной станции № 19 без водоснабжения будет посёлок Зельвино.
В администрации призывали жителей проявить терпение и запастись водой, добавив, что профилактические работы, проведённые сейчас, позволят прожить отопительный сезон без сбоев.
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