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сегодня, 11:28 0

Жители Райчихинска на несколько дней останутся без света и воды

Там готовятся к отопительному сезону

Жители Райчихинска на несколько дней останутся без света и воды
Фото: Амур.инфо

С 3 по 6 августа в связи с необходимостью технического обслуживания трансформаторных подстанций энергетики отключат свет на насосных станциях, а также в домах райчихинцев в разных районах города, сообщили в местной администрации.

Так, 3 августа без электроэнергии с 9 до 12 часов останутся жители частного сектора улицы Озёрной, 93-133.

В этот же день с 13:30 до 16:30 света не будет в домах:

  • улица Блюхера, 1, 4, 6, 8-13, 15-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52;
  • улица Пономаренко: 1, 3, 5;
  • улица Ремзаводская: 1-6, 8-39, 41;
  • переулок Ремзаводской: 3-7, 13, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24-26, 28, 29, 31.

4 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена электроэнергия в домах:

  • улица Победа, 63; 65; 68 «а», 68 «б»;
  • улица Пионерская, 64 «а», 66;
  • улица Победа, 70, 70 «а», 72;
  • улица Комсомольская, 93,153,155,157,159;
  • улица Лунная;
  • улица Юности;
  • улица Новоселов;
  • улица Ольховая;
  • улица Тенистая;
  • улица Шахтерской славы;
  • улица Интузиастов.

С 9 до 12 часов отключат электроэнергию в домах на улице Раздольной и по адресу: улица Царькова, 119.

6 августа с 9:30 до 17:00 будет временно производиться отключение электроэнергии в домах:

  • улица Литейная;
  • переулок Литейный;
  • улица Понамаренко, 1-5; 17-43; 73; 81; 83; 87; 91; 93;
  • улица Транспортная, 1 «А», 2 «А», 3 «А»;
  • улица. Инженерная, 34;
  • улица Блюхера, 22-52;
  • улица Ремзаводская;
  • переулок Ремзаводской;
  • улица Высокая;
  • улица Духовская;
  • переулок Высокий;
  • переулок Духовской;
  • переулок Загородный;
  • улица Загородная;
  • улица Путевая;
  • переулок Путевой;
  • улица Новая;
  • улица Школьная, 19-29;
  • улица Тихая;
  • улица Курсовая;
  • улица Шаповалова;
  • улица Осенняя 1-20.

Также в субботу, 6 августа с 9:30 до 17:00 будет отключена электроэнергия в посёлке Зельвино.

Кроме того, в компании «Тепловодоканал» рассказали, что в дни, когда пройдет отключение света на наносных станциях, будет снижен напор, а в некоторых районах жители останутся без воды.

Так, 3 августа, на насосной станции № 12 будет снижено давление холодной воды в районе бывшей КЭЧ (улицы Комсомольская, Озерная). На насосной станции № 6 и № 27 отключения холодной воды не будет.

4 августа при отключении света на насосной станции № 7, 14 и 26 без воды останутся жители микрорайона «Новый» и район МЖК. При отключении света на насосной станции № 22а без водоснабжения останется интернат посёлка Широкий, улица Станционная.

6 августа при отключении насосной станции № 19 без водоснабжения будет посёлок Зельвино.

В администрации призывали жителей проявить терпение и запастись водой, добавив, что профилактические работы, проведённые сейчас, позволят прожить отопительный сезон без сбоев.

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#ЖКХ #Райчихинск

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