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сегодня, 13:15 0

В Амурской области на финишную прямую вышла избирательная кампания

Выборы состоятся в сентябре

В Амурской области на финишную прямую вышла избирательная кампания
Фото: Амур.инфо

В Единый день голосования, 11 сентября 2022 года, амурчане смогут выбрать шесть глав муниципальных образований, 57 депутатов Совета народных депутатов из 14 муниципальных образований и одного депутата Благовещенской городской думы.

— Завершился период представления документов на регистрацию кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Амурской области, – сообщили в Амуризбиркоме.

Глав в сентябре будут выбирать в Поярковском сельсовете Михайловского района, Огоронском и Умлеканском сельсоветах Зейского района, посёлке Магдагачи, Новгородском сельсовете Свободненского района и Тамбовском муниципальном округе. На эти должности выдвинуто 16 кандидатов, причём большинство из них (шесть человек) – самовыдвиженцы. По четыре кандидата от партий ЛДПР и «Единая Россия» и по одному от партий «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «КПРФ».

Более подробно ознакомиться с инфографикой по предстоящим выборам можно в инфографике Амуризбиркома.

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#выборы #областная власть

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