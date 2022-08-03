В Амурской области на финишную прямую вышла избирательная кампания

В Единый день голосования, 11 сентября 2022 года, амурчане смогут выбрать шесть глав муниципальных образований, 57 депутатов Совета народных депутатов из 14 муниципальных образований и одного депутата Благовещенской городской думы.

— Завершился период представления документов на регистрацию кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Амурской области, – сообщили в Амуризбиркоме.

Глав в сентябре будут выбирать в Поярковском сельсовете Михайловского района, Огоронском и Умлеканском сельсоветах Зейского района, посёлке Магдагачи, Новгородском сельсовете Свободненского района и Тамбовском муниципальном округе. На эти должности выдвинуто 16 кандидатов, причём большинство из них (шесть человек) – самовыдвиженцы. По четыре кандидата от партий ЛДПР и «Единая Россия» и по одному от партий «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «КПРФ».



Более подробно ознакомиться с инфографикой по предстоящим выборам можно в инфографике Амуризбиркома.