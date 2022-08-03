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сегодня, 11:07 0

В Благовещенске произошло ДТП с участием автобуса

Транспортные средства столкнулись на остановке

В Благовещенске произошло ДТП с участием автобуса
Фото: Телеграм-канал Autoroad.blg

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Toyota Probox и автобус № 44.

В телеграм-канале Autoroad.blg опубликовали фотографии с места ДТП, произошедшего накануне в районе Студенческой – Институтской.

Фото: телеграм-канал Autoroad.blg

— 2 августа в 13:53 в городе Благовещенске в районе дома 13 на улице Институтской произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и автобуса «ПАЗ». В ДТП люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции, – рассказали в городском отделе ГИБДД.

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#дороги #ДТП #происшествия

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