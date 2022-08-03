Нетрезвый благовещенец устроил ДТП на трассе

Житель Благовещенска, одолеваемый непроходящей тягой к вождению в состоянии алкогольного опьянения, уже был лишен прав за пьяную езду, а в этот раз подшофе устроил аварию с пострадавшими. По факту ДТП следственным отделением ОМВД России по Тамбовскому району было возбуждено уголовное дело, расследование которого окончено, собранные материалы отправлены в суд.

Ранее, в 2021 году, гражданин уже был приговорён к 300 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на срок больше двух лет. Это его не остановило, и уже осенью прошлого года он решил съездить к своим родственникам в Тамбовский район. Двигаясь по автодороге «Благовещенск – Гомелевка» он пересёк сплошную линию разметки, где и столкнулся в лоб с автомобилем «УАЗ».

Водитель и пассажир отечественного внедорожника были госпитализированы с тяжёлыми травмами. В крови виновника аварии нашли алкоголь, концентрация которого в несколько раз превышала допустимую норму.

При вынесении приговора суду предстоит определить наказание исходя из двух статей обвинения, по одной из которых может быть назначено до трёх лет колонии, а по другой – до семи лет, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.