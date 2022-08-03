«Крыши буквально сдуло!»: амурский посёлок борется с последствиями стихии

Обновлено: 12:51



Во вторник, 2 августа, на Амурскую область обрушился мощный ливень с дождем. Сообщения о негативных последствиях разгула стихии поступают из Благовещенска, Свободного и других муниципалитетов. Наибольшие разрушения зафиксированы в поселке Архара.

— 2 августа на поселок обрушился шквалистый ветер и очень сильный ливень. За полчаса сорвало кровлю с домов в микрорайоне Шахтерский на улице Больничная, 1 и 3. Пострадала кровля частично и на домах на улицах Калинина, 28, Ленина, 64, Партизанская, 16 и в переулке Красноармейский, 6, – сообщают в администрации Архаринского района. – Деревья вывернуло с корнем, в результате оборваны линии электропередач, практически весь поселок оказался без света. Из-за упавших деревьев стал невозможен въезд в стационар больницы на улице Восточная.

В администрации добавили, что первыми на помощь в ликвидации последствий непогоды пришли сотрудники пожарной части № 61.

Фото: Администрация Архаринского района

Как добавили в пресс-службе ДРСК, всего повреждено 30 опор, из-за чего работы растянулись по времени. К 22:15 свет вернулся в дома двух третей жителей Архары.

— Задействованы 24 сотрудника и шесть единиц техники. Необходимые материалы для проведения работ есть, необходимо установить 30 новых опор и подвесить оборванные провода, – сообщили в энергетической компании.

В администрации Архаринского района отмечают, что уже провели обследование пострадавшего жилфонда.

— 3 августа на заседании КЧС сведут объемы разрушений, наметят пути устранения последствий стихии. Просим граждан проявить терпение и понимание, – сообщили в районной администрации.

В главном управлении МЧС России по Амурской области сообщили, что на место происшествия направлены группировки спасательных формирований из Благовещенска.

— 2 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области от оперативного дежурного ЕДДС Архаринского района поступила информация о прохождении грозового фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду. В результате непогоды в пгт. Архара произошло отключение электроснабжения и частичный срыв кровельного покрытия трех многоквартирных жилых домов. – сообщили в региональном МЧС. – В ГУ МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. К месту происшествия следуют оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области.

Отметим, что одновременно с этим прокуратура Архаринского района начала проверку из-за аварийного отключения электроснабжения в посёлке Архара.

— Коммунальная услуга не предоставляется более чем 8,5 тысячи потребителей, отключены объекты социального значения. Прокуратура района проводит проверку в части своевременности проведения аварийно-восстановительных работ, подключения объектов жизнеобеспечения к резервным источникам электроснабжения, – сообщили в ведомстве.

Фото: Прокуратура Амурской области

В амурской прокуратуре уточнили, что электроснабжение во всех домах посёлка было восстановлено к пяти утра 3 августа.