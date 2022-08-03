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Василий Орлов поручил улучшить деловой климат в Амурской области

Губернатор поручил подготовить план мероприятий для снижения давления на бизнес

Василий Орлов поручил улучшить деловой климат в Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Снижение уровня административного давления на бизнес стало основной темой заседания профильной рабочей группы, которое состоялось накануне в областном правительстве. Участие в нем принял и губернатор Приамурья, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В министерстве экономического развития и внешних связей области на основании опросов пришли к выводу, что в области информирование о контрольных процедурах не организовано на должном уровне. Предприниматели сталкиваются с ранее неизвестными требованиями.

В связи с антикризисными мерами региональное управление Роспотребнадзора сохранило проверки только по ряду социально-значимых объектов, где большинство – государственные и бюджетные учреждения. Трудовая инспекция, в свою очередь, повысит долю профилактических мероприятий за впервые совершенное нарушения без вреда для жизни людей.

В рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата с этого года также дополнительно учитывается силовое давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

К сентябрьскому заседанию глава Приамурья поручил соответствующим ведомствам подготовить план мероприятий для снижения уровня административного и силового давления на бизнес.

— Административные барьеры напрямую влияют на условия для развития малого бизнеса в регионе. Уровень административного давления в Амурской области сейчас достаточно высокий. При этом, несколько лет назад по этому показателю мы были в числе лучших по Дальнему Востоку. Это очень серьезный вопрос, поэтому сейчас, во-первых, необходимо изучить практики регионов-лидеров, а во-вторых – заменять проверки профилактическими мероприятиями с учетом риск-ориентированного подхода и увеличить долю предупреждений вместо наказаний за незначительные нарушения. Именно профилактика должна стать ключевой мерой при взаимодействии бизнеса и контрольных органов. Работу по снижению уровня давления на предпринимателей нужно усилить и вести на регулярной основе, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть

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