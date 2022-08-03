Эксперты решили, что вокзалы в Хабаровске проще снести, чем модернизировать

Специально для этой проверки в Хабаровск прилетели ревизоры из министерства транспорта РФ. На месте к ним присоединились представители прокуратуры, мэрии, а также эксперт по доступной среде Олег Ланков. Они осмотрели аэропорт, железнодорожный, автобусный и речной вокзалы. Особых замечаний к первым двум объектам не возникло, а вот последние два оказалось проще снести, чем привести в порядок.

Фото: DVHAB.ru

— Ничего доступного там нет – попасть туда невозможно. На автовокзале автобусы не подъезжают к бордюрному камню. Это, конечно, вопрос к водителям, но все же. Пандуса там тоже нет. Нечто похожее на него используется для транспортировки багажа. А маломобильные подняться не смогут. Я сам пытался на коляске это сделать. При этом кнопка вызова сотрудника находится на территории гостиницы. Но откуда это можно узнать – загадка, – рассказал Олег Ланков.

Эти замечания были зафиксированы только на въезде в здание автовокзала, еще хуже дела обстоят внутри. Оказалось, что даже кассовые окошки расположены высоко для колясочников.

— Также туалет не приспособлен для маломобильных. На коляске туда не попасть. К унитазу должна быть возможность подъехать, а там ширина не позволяет так сделать. Нет и поручней, чтобы подняться и пересесть, -– добавил эксперт по доступной среде.

На речном вокзале ситуация оказалась еще хуже. К дебаркадеру суда не причаливают, а теплоходы забирают пассажиров с пляжа. Кнопку для вызова помощника, чтобы подняться на судно колясочникам, там установить негде.

— Речного вокзала у нас в природе нет. Осталось только название остановки, которое, кстати, вводит людей в заблуждение. Все это нарушение Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», пункта 15, который и посвящен доступной среде, – добавил Олег Ланков.