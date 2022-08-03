Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

Оксана Самойлова планирует петь

Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях

Оксана Самойлова планирует петь
Фото: popcornnews.ru

Как написала teleprogramma.pro, жена Джигана Оксана Самойлова последние месяцы не сходит со страниц светских хроник. Блогер пробует себя в разных амплуа.

Не так давно она довольно громко прозвучала со своим новым бизнесом – продажей косметики, которая, к удивлению многих, успешно начала продаваться в России.

На днях Самойлова засветилась с переездом в новый дом-дворец с лифтом на 13 человек и стоимостью не менее 170 миллионов рублей.

На этом сенсационные новости от Самойловой для ее поклонников не закончились.

Бизнесвумен из индустрии красоты рассказала, что хочет стать певицей. Новость фолловеры восприняли неоднозначно: верные подписчики гордятся своим кумиром, а остальные умоляют не идти по стопам Ольги Бузовой. Дескать, этой «голосистой» певицы народу хватает.

Просмотров всего: 139

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Самбурская рассказала о расставании с возлюбленным
В России и мире

Титул «Миссис Россия 2022» завоевала многодетная мама из столицы
В России и мире

Тарзан продал две свои картины больше чем за два миллиона рублей
В России и мире

Максим Фадеев снова набрал вес