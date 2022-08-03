Оксана Самойлова планирует петь

Не так давно она довольно громко прозвучала со своим новым бизнесом – продажей косметики, которая, к удивлению многих, успешно начала продаваться в России.

На днях Самойлова засветилась с переездом в новый дом-дворец с лифтом на 13 человек и стоимостью не менее 170 миллионов рублей.

На этом сенсационные новости от Самойловой для ее поклонников не закончились.

Бизнесвумен из индустрии красоты рассказала, что хочет стать певицей. Новость фолловеры восприняли неоднозначно: верные подписчики гордятся своим кумиром, а остальные умоляют не идти по стопам Ольги Бузовой. Дескать, этой «голосистой» певицы народу хватает.