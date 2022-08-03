Самбурская рассказала о расставании с возлюбленным

Поклонники звезды «Универа» обратили внимание, что в блоге знаменитости в соцсети перестали появляться совместные фото с избранником. Самбурская вынуждена была признать, что вновь одинока. Артистка согласилась с фолловерами, что ей не стоило делать свой роман достоянием общественности, и не исключила, что это в некотором роде и стало причиной ее разрыва с врачом.

К слову, поклонники Самбурской изначально скептически отнеслись к ее роману со стоматологом: Настасья, по их мнению, совершенно не подходила под его тип идеальной девушки. Пекли хотел видеть рядом женственную особу, тогда как звезда «Универа» отличается волевым и непокорным характером.

После неудачного романа актриса скептически смотрит на возможность встретить достойного мужчину и винит во всем звездную работу.

— Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею, – сокрушается Самбурская.