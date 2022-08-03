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сегодня, 14:21 0

Самбурская рассказала о расставании с возлюбленным

Теперь Настасья скептически смотрит на возможность встретить достойного мужчину

Самбурская рассказала о расставании с возлюбленным
Фото: popcornnews.ru

Как пишет таблоид 7days.ru, 35-летняя Настасья Самбурская никак не может наладить личную жизнь. Только этой весной актриса, казалось, нашла свое счастье в лице известного стоматолога-ортопеда Глеба Пекли, но долго их связь не продлилась.

Поклонники звезды «Универа» обратили внимание, что в блоге знаменитости в соцсети перестали появляться совместные фото с избранником. Самбурская вынуждена была признать, что вновь одинока. Артистка согласилась с фолловерами, что ей не стоило делать свой роман достоянием общественности, и не исключила, что это в некотором роде и стало причиной ее разрыва с врачом.

К слову, поклонники Самбурской изначально скептически отнеслись к ее роману со стоматологом: Настасья, по их мнению, совершенно не подходила под его тип идеальной девушки. Пекли хотел видеть рядом женственную особу, тогда как звезда «Универа» отличается волевым и непокорным характером.

После неудачного романа актриса скептически смотрит на возможность встретить достойного мужчину и винит во всем звездную работу.

— Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею, – сокрушается Самбурская.

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#шоу-бизнес

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