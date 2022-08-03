Титул «Миссис Россия 2022» завоевала многодетная мама из столицы
40-летняя победительница воспитывает троих детей и руководит международным бизнесом
Как сообщает starhit.ru, в столице состоялся конкурс красоты «Миссис Россия 2022». За титул боролись 25 женщин в возрасте от 21 до 64 лет. Победа досталась москвичке Нине Банной.
В качестве приза 40-летняя Нина получила возможность сняться в сериале «Зины в деле», где одну из ключевых ролей исполняет Олеся Железняк.
Нынешняя «Миссис Россия» замужем, она владеет международных гостиничным бизнесом и успевает заниматься воспитанием троих детей. Женщина ведет активный образ жизни и обожает спорт. В личном блоге она часто делится личными представлениями о красоте.
— Афоризмов и цитат про красоту существует великое множество. Самая известная из них говорит, что красота – страшная сила. Популярной фраза стала после того, как эту строку процитировала, глядя на себя в зеркало, Фаина Раневская, игравшая одну из героинь фильма «Весна». Мерлин Монро говорила: «Красота – это свобода». Конфуций: «Красота есть во всем, но не всем дано это видеть». Я же вижу красоту во всех ее проявлениях и хочу поделиться ей с вами, в этом посте. Красота в каждом из нас!» – уверена Нина Банная.
Победительница Всероссийского конкурса красоты признается, что любит свой город и покорена красотой его мест.
— Мое любимое место в Москве — Красная Площадь! Центр истории. Порой мне кажется, что за год меняется все вокруг, но неизменным остается она! – поделилась Нина Банная.
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