Титул «Миссис Россия 2022» завоевала многодетная мама из столицы

В качестве приза 40-летняя Нина получила возможность сняться в сериале «Зины в деле», где одну из ключевых ролей исполняет Олеся Железняк.

Нынешняя «Миссис Россия» замужем, она владеет международных гостиничным бизнесом и успевает заниматься воспитанием троих детей. Женщина ведет активный образ жизни и обожает спорт. В личном блоге она часто делится личными представлениями о красоте.

— Афоризмов и цитат про красоту существует великое множество. Самая известная из них говорит, что красота – страшная сила. Популярной фраза стала после того, как эту строку процитировала, глядя на себя в зеркало, Фаина Раневская, игравшая одну из героинь фильма «Весна». Мерлин Монро говорила: «Красота – это свобода». Конфуций: «Красота есть во всем, но не всем дано это видеть». Я же вижу красоту во всех ее проявлениях и хочу поделиться ей с вами, в этом посте. Красота в каждом из нас!» – уверена Нина Банная.

Победительница Всероссийского конкурса красоты признается, что любит свой город и покорена красотой его мест.

— Мое любимое место в Москве — Красная Площадь! Центр истории. Порой мне кажется, что за год меняется все вокруг, но неизменным остается она! – поделилась Нина Банная.