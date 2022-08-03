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сегодня, 12:02 0

Тарзан продал две свои картины больше чем за два миллиона рублей

Большинство его работ посвящено супруге

Тарзан продал две свои картины больше чем за два миллиона рублей
Фото: prozvezd.info

Как пишет prozvezd.info, Сергей Глушко уже давно увлечен живописью. И даже недавно организовал мини-выставку собственных картин в столице.

На большей части полотен была изображена его супруга Наташа Королева. Впрочем, новых портретов «русалки» больше ждать не приходится. Королева сама на этом настояла.

— У меня много портретов Наташи, – говорит Тарзан. – Ещё есть недописанные, которые ждут своего часа. Пока я их отложил на неопределенное время. Наташа сама сказала: «Хватит меня, пиши что-то другое!». У холста я могу находиться сутками – с небольшими перерывами, потому что глаза устают.

Увлечение Сергея высоко оценил Никас Сафронов. Главный художник России признался, что видит у мужа Королевой большой потенциал.

— Свои картины я пока не продаю, – делится Тарзан. – Потому что хочу устроить большую выставку в Москве. Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого – больше миллиона рублей за каждую.

Живопись не единственное увлечение Тарзана, мужчина всерьез занят театром. Не забывает он и о стриптиз-шоу.

— У меня много интересов, – объясняет Сергей. – Я сейчас очень серьёзно занимаюсь театром, работаю спектакли. В качестве актера меня мало знают, потому что все очень падкие на пятую точку. Как ее один раз увидели – так больше ничего не надо! Кроме пятой точки ничего не видят!

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#шоу-бизнес

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