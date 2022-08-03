Тарзан продал две свои картины больше чем за два миллиона рублей

На большей части полотен была изображена его супруга Наташа Королева. Впрочем, новых портретов «русалки» больше ждать не приходится. Королева сама на этом настояла.

— У меня много портретов Наташи, – говорит Тарзан. – Ещё есть недописанные, которые ждут своего часа. Пока я их отложил на неопределенное время. Наташа сама сказала: «Хватит меня, пиши что-то другое!». У холста я могу находиться сутками – с небольшими перерывами, потому что глаза устают.

Увлечение Сергея высоко оценил Никас Сафронов. Главный художник России признался, что видит у мужа Королевой большой потенциал.

— Свои картины я пока не продаю, – делится Тарзан. – Потому что хочу устроить большую выставку в Москве. Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого – больше миллиона рублей за каждую.

Живопись не единственное увлечение Тарзана, мужчина всерьез занят театром. Не забывает он и о стриптиз-шоу.

— У меня много интересов, – объясняет Сергей. – Я сейчас очень серьёзно занимаюсь театром, работаю спектакли. В качестве актера меня мало знают, потому что все очень падкие на пятую точку. Как ее один раз увидели – так больше ничего не надо! Кроме пятой точки ничего не видят!