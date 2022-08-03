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сегодня, 10:15 0

Максим Фадеев снова набрал вес

Фанаты пристально следят за изменениями в весе популярного продюсера

Максим Фадеев снова набрал вес
Фото: ruposters.ru

Как пишет 7days.ru, продюсер некоторое время назад добился феноменального преображения. Но недавно поклонники заметили, что Максим Фадеев стал выглядеть крупнее, чем еще несколько месяцев назад.

Публика очень внимательно следит за изменениями во внешнем виде Фадеева. Два года назад ему удалось феноменально похудеть. Повторить его успех стремятся многие люди и им было важно, чтобы он оставался примером для подражания.

Продюсер признался, что действительно недавно слегка поправился. Но это не связано с тем, что всё пошло насмарку, и он снова возвращается к прежним результатам.

Как рассказал Максим, он специально набрал лишний вес. Сделал он это для того, чтобы выявить продукты, которые не совместимы с его принципами питания. Он давно работает над авторской диетой, секретами которой обещал в будущем поделиться.

— Сейчас вешу 111 килограммов, а было 102. Поправился специально, чтобы понять, какие продукты влияют на набор веса, – поделился Фадеев.

Далеко не все верят рассказам популярного шоумена об особой программе, сотворившей чудеса (отвес составил около 100 килограмм за год осознанного питания). Ходят слухи, что на самом деле продюсер перенес операцию по уменьшению желудка. Эту версию настойчиво продвигал диетолог Алексей Ковальков, за что Максим собирался подать на него в суд за клевету.

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#шоу-бизнес

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