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сегодня, 11:27 0

Лепса заметили на отдыхе в компании бывшей жены

Поклонники сделали смелое предположение по фото из соцсетей певца и Шаплыковой

Лепса заметили на отдыхе в компании бывшей жены
Фото: starhit.ru

Как пишет РИА ФАН со ссылкой на Телепрограмма.pro, певец Григорий Лепс и его бывшая жена Анна Шаплыкова засветились вместе в социальных сетях.

После серии больших концертов по стране Григорий отдыхает в компании детей. В своих соцсетях он опубликовал снимок, на котором сфотографировался с тремя наследниками. При этом его бывшая супруга в собственном телеграм-канале разместила фото с дочерью, которая запечатлена на фото в той же одежде, что и на снимке с отцом. Да и локация была той же.

Публикации взбудоражили поклонников. Фанаты из-за фотографий начали распространять свои предположения в Сети. По их мнению, супруги вновь вместе.

Напомним, Лепс и Шаплыкова прожили в законном браке 20 лет. За это время у пары появились трое детей. В декабре 2021 года супруги подали на развод.

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#шоу-бизнес

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