Лепса заметили на отдыхе в компании бывшей жены

После серии больших концертов по стране Григорий отдыхает в компании детей. В своих соцсетях он опубликовал снимок, на котором сфотографировался с тремя наследниками. При этом его бывшая супруга в собственном телеграм-канале разместила фото с дочерью, которая запечатлена на фото в той же одежде, что и на снимке с отцом. Да и локация была той же.

Публикации взбудоражили поклонников. Фанаты из-за фотографий начали распространять свои предположения в Сети. По их мнению, супруги вновь вместе.

Напомним, Лепс и Шаплыкова прожили в законном браке 20 лет. За это время у пары появились трое детей. В декабре 2021 года супруги подали на развод.