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сегодня, 09:41 0

На российском рынке недвижимости грядут перемены

К концу года цены на жилье могут подняться ещё на 10 %

На российском рынке недвижимости грядут перемены
Фото: Амур.инфо

Как сообщают «Известия», осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости. Повышение спроса закономерно приведет к росту цены.

К концу года стоимость за «жилые квадраты» может увеличиться еще на 10 %. Такой прогноз «Известиям» дали девелоперы и риелторы. Впрочем, пока цены стагнируют, а на вторичку даже фиксируется снижение.

Ожил и ипотечный рынок.

— В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года – 85 %, – рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. – Последний раз пик отмечался в ноябре 2021 года, когда банки утверждали 83,5 % заявок, – добавила она.

Одобренные ипотеки автоматически увеличивают уровень продаж на рынке жилья.

— По итогам июля продажи жилья выросли на 13 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 20 % по сравнению с апрелем, – рассказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Относительная стабилизация ситуации, тренд на снижение ключевой ставки, о чем писало Амур.инфо ранее, а также уменьшение стоимости льготной ипотеки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group.

— Рост спроса, который отмечался в июне-июле, продолжится и во втором полугодии, – считает Сергей Нюхалов. – Так, наиболее ликвидные проекты могут подорожать из-за возвращения отложенного спроса.

— Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5-7 % до конца года, – полагает Татьяна Решетникова.

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#недвижимость #экономика

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