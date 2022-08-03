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сегодня, 09:20 0

Благовещенцы могут передать книги жителям Луганской и Донецкой республик

Библиотеки присоединились к благотворительной акции

Благовещенцы могут передать книги жителям Луганской и Донецкой республик
Фото: Амур.инфо

Благотворительная акция «Одна культура, общая история» по сбору книг для детей и взрослых Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья не обошла стороной и библиотечную систему Благовещенска. Горожанам предлагают присоединиться к ней.

Жители Благовещенска могут принести в библиотеки книги для взрослых и детей, которые потом будут переданы в приёмную партии «Единая Россия» для доставки по назначению.

Есть определённые требования к передаваемым книгам: они должны быть на русском языке, новые или б/у, но только в хорошем состоянии. Желательно художественная литература, энциклопедии. А вот учебники, учебные пособия и книги с содержанием исторических фактов не нужны, их достаточно, сообщает муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска.

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#Украина #помощь

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