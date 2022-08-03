Благовещенцы могут передать книги жителям Луганской и Донецкой республик

Благотворительная акция «Одна культура, общая история» по сбору книг для детей и взрослых Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья не обошла стороной и библиотечную систему Благовещенска. Горожанам предлагают присоединиться к ней.

Жители Благовещенска могут принести в библиотеки книги для взрослых и детей, которые потом будут переданы в приёмную партии «Единая Россия» для доставки по назначению.

Есть определённые требования к передаваемым книгам: они должны быть на русском языке, новые или б/у, но только в хорошем состоянии. Желательно художественная литература, энциклопедии. А вот учебники, учебные пособия и книги с содержанием исторических фактов не нужны, их достаточно, сообщает муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска.