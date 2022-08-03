В Амурской области реализуют проект по адаптации трудовых мигрантов

Амурская областная общественная организация «Узбекское национально-культурное объединение «Амир Темур» начала реализацию проекта «Правовая адаптация и интеграция трудовых мигрантов из Узбекистана». Проект поддержан грантом губернатора Амурской области.

Узбекским мигрантам разъяснили правила пребывания на территории России, особенности трудовой деятельности, правила поведения на строительных объектах, предприятиях, площадках. В рамках проекта состоялась выездная консультация в город Свободный, где узбекские рабочие получили бесплатную юридическую консультацию по интересующим их правовым вопросам, включая оформление разрешительных документов для трудоустройства на территории Приамурья, сообщает Ресурсный центр НКО Амурской области.

— Граждане Узбекистана зачастую сталкиваются с трудноразрешимыми проблемами языковой, социальной и, конечно, правовой адаптации. В ходе реализации проекта будет обеспечено взаимодействие целевой аудитории с органами государственной власти и местного самоуправления Амурской области, работодателями, привлекающими труд мигрантов. Реализация мероприятий проекта будет способствовать повышению уровня правовой грамотности трудовых мигрантов, успешной правовой адаптации и интеграции в правовом поле РФ, снижению количества правонарушений, – рассказала помощник председателя проекта Зульфия Имранова.