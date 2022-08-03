В 2021 году амурский бизнес больше всего штрафов получил от Роспотребнадзора
По индексу административного давления регион занял 43 место
По итогам 2021 года Амурская область по индексу административного давления на бизнес заняла 43 место. Лидером по числу штрафов, оформленных на предпринимателей, стал Роспотребнадзор, сообщает телеграм-канал «Амурский бизнес».
Рейтинг индексов административного давления для каждого региона России составил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Из данных доклада следует, что в 2021 году Роспотребнадзор в Приамурье наложил 1 080 штрафов на общую сумму 7,7 миллиона рублей и только 6 % из них на физлиц. Также амурские бизнесмены получили 80 штрафов от Ростехнадзора на 4,8 миллиона рублей и 379 штрафов от Росприроднадзора на 21,9 миллиона рублей (3 % – физлица).
— Масштабный упор на штрафы привёл к вытеснению региона в индексе административного давления с 35 на 43 место, – отметил общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Амурской области Борис Белобородов. – Доля предупреждений должна быть намного выше, чем штрафов. Нужна профилактическая работа. Потому что от самочувствия предпринимателей зависит не только экономическое положение самого бизнеса, но и обстановка в регионе и обществе в целом.
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