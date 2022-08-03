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сегодня, 07:50 0

В 2021 году амурский бизнес больше всего штрафов получил от Роспотребнадзора

По индексу административного давления регион занял 43 место

В 2021 году амурский бизнес больше всего штрафов получил от Роспотребнадзора
Фото: Амур.инфо

По итогам 2021 года Амурская область по индексу административного давления на бизнес заняла 43 место. Лидером по числу штрафов, оформленных на предпринимателей, стал Роспотребнадзор, сообщает телеграм-канал «Амурский бизнес».

Рейтинг индексов административного давления для каждого региона России составил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Из данных доклада следует, что в 2021 году Роспотребнадзор в Приамурье наложил 1 080 штрафов на общую сумму 7,7 миллиона рублей и только 6 % из них на физлиц. Также амурские бизнесмены получили 80 штрафов от Ростехнадзора на 4,8 миллиона рублей и 379 штрафов от Росприроднадзора на 21,9 миллиона рублей (3 % – физлица).

— Масштабный упор на штрафы привёл к вытеснению региона в индексе административного давления с 35 на 43 место, – отметил общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Амурской области Борис Белобородов. – Доля предупреждений должна быть намного выше, чем штрафов. Нужна профилактическая работа. Потому что от самочувствия предпринимателей зависит не только экономическое положение самого бизнеса, но и обстановка в регионе и обществе в целом.

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#экономика #бизнес

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