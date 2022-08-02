Зачем России Донбасс?

В Мариуполе отстраиваются новые жилые районы, а завод «Азовсталь» превратят в технопарк. Как это повлияет на экономику России?

Первые новые строящиеся после освобождения многоквартирные дома в Мариуполе будут сданы в эксплуатацию уже этой осенью.

— Первое здание будет готово уже в сентябре новое. Первые дома будут уже в сентябре стоять. У нас будут сданы уже первые больницы, построим центр МЧС. Мариуполь будет восстановлен, никаких сомнений, – заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в разрушенном в результате сопротивления украинских националистов городе приходится восстанавливать всё, вплоть до сетей и подземных коммуникаций. Добраться обещают до полуразрушенного завода «Азовсталь» – сделают там технопарк.

— Наверное, мы не видим его восстановление в старых технологиях, но делать там рабочие места, которые будут кормить город через экономику, мы будем, – сообщил Хуснуллин.

Эффект от большой стройки в Мариуполе есть уже сейчас: к строительству активно привлекают местное население, платят зарплаты. А в будущем от этого региона будет и России большая польза.

Сам по себе Мариуполь планируют восстановить за три года. За тот же примерно срок восстановят и весь остальной восемь лет разрушаемый киевским режимом Донбасс. А это огромный и весьма экономически важный регион: полезные ископаемые, сельское хозяйство на плодородных почвах, порты в Чёрном море.

Власти страны не сомневаются, что вложения в Донбасс уже очень скоро окупят себя, и регион станет ведущим промышленным и торговым центром на юге.

К долговременным проектам России не привыкать: протяжённые каналы и тысячекилометровые железнодорожные магистрали, огромные мосты, федеральные трассы. Сейчас, к примеру, продолжается строительство скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань. Дорого, но крайне эффективно в будущем.

Те же США в разгар Великой депрессии выходили из кризиса, бросив федеральные деньги, ресурсы и сотни тысяч граждан на строительство федеральных дорог. Депрессия давно в прошлом, а дорожная сеть послужила катализатором развития экономики.

Стройкам в России могут позавидовать и на Западе: если в Штатах и Европе кризис и инфляция, то в России, несмотря на все санкции, продолжается развитие экономики. Западные «эксперты» прогнозировали РФ после санкций спад ВВП на 18 %. Этого не случилось. Согласно прогнозам, рост экономики нашей страны хорошими темпами продолжится уже в следующем году после небольшой перестройки логистических процессов и переориентирования промышленности.