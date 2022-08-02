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сегодня, 17:45 0

В Благовещенске перекроют сразу несколько дорог

Эта мера вводится в связи с ремонтом

В Благовещенске перекроют сразу несколько дорог
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на несколько дней будут перекрыты участки улиц Рабочая, Шевченко и Горького.

Улица Рабочая между улицами Хмельницкого и Шевченко перекрыта с 14:00 2 августа до 20:00 9 августа.

Улица Шевченко между Забурхановской и Ломоносова будет перекрыта наполовину. Движение ограничат с 09:00 3 августа и восстановят к 20:00 5 августа.

Улица Горького между Мухина и Новой (район дома № 225 на улице Горького) будет перекрыта наполовину. Движение ограничат с 08:00 3 августа и восстановят к 21:00 16 августа.

Ограничения не повлияют на работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#дороги #транспорт

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