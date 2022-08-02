В Благовещенске перекроют сразу несколько дорог

В Благовещенске на несколько дней будут перекрыты участки улиц Рабочая, Шевченко и Горького.

Улица Рабочая между улицами Хмельницкого и Шевченко перекрыта с 14:00 2 августа до 20:00 9 августа.

Улица Шевченко между Забурхановской и Ломоносова будет перекрыта наполовину. Движение ограничат с 09:00 3 августа и восстановят к 20:00 5 августа.

Улица Горького между Мухина и Новой (район дома № 225 на улице Горького) будет перекрыта наполовину. Движение ограничат с 08:00 3 августа и восстановят к 21:00 16 августа.

Ограничения не повлияют на работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.