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сегодня, 19:44 0

Амурчанин 18 раз ударил знакомого обухом топора по голове

Мужчину будут судить за убийство

Амурчанин 18 раз ударил знакомого обухом топора по голове
Фото: Амур.инфо

50-летний житель Ромненского района обвиняется в умышленном убийстве, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

17 мая этого года обвиняемый и его 47-летний знакомый поссорились, причины конфликта не уточняются. Мужчина взял топор и нанёс не менее 18 ударов обухом по голове обидчика. Потерпевший скончался на месте преступления.

Во время предварительного следствия амурчанин признал свою вину в содеянном. Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрят в суде.

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#криминал #происшествия

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