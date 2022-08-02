Амурчанин 18 раз ударил знакомого обухом топора по голове

50-летний житель Ромненского района обвиняется в умышленном убийстве, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

17 мая этого года обвиняемый и его 47-летний знакомый поссорились, причины конфликта не уточняются. Мужчина взял топор и нанёс не менее 18 ударов обухом по голове обидчика. Потерпевший скончался на месте преступления.

Во время предварительного следствия амурчанин признал свою вину в содеянном. Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрят в суде.