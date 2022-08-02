Как Благовещенск отмечает День воздушно-десантных войск

Сегодня в 10 часов в сквере Воинов-интернационалистов собрались ветераны Воздушно-десантных войск России и участники локальных конфликтов. Приветственные речи официальных лиц в этот раз были особенно окрашены в патриотические тона – подвиги российских десантников вспоминали начиная с 30-х годов прошлого века и заканчивая недавней высадкой в Гостомеле в ходе СВО на территории Украины.

Ветеранов можно понять – они как никто другой знают, что такое война, но при этом на их глазах прошёл закат советской эпохи, перестройка, тяжёлые 90-е годы, а затем «новое время» двухтысячных, прошедшее в поисках утраченной идеологии.

Фото в материале: Амур.инфо

Пока перед памятником в торжественной обстановке принимают присягу курсанты военно-патриотического клуба, мы беседуем с руководителем регионального отделения ДОСААФ России, Александром Владимировичем Боржко – одним из тех, кто имеет к празднику прямое и непосредственное отношение.

— Сами по себе последние события показали, что пока Россия будет, у неё всегда будут враги. И они не будут мирно совместно существовать, они будут создавать вот те прецеденты, которые сейчас происходят. Ещё тридцать лет назад никому в голову не могло прийти, что мы будем враждовать с украинцами. Я считаю, что украинцы – это наши люди. При этом у них сознание полностью переделано, перепрофилировано. Не только малые дети, но и взрослые люди питают ненависть к России. Я считаю, что это хороший показательный урок для нас, его нужно усвоить. Я помню Афганистан, с какой идеологической подготовкой приходили молодые ребята. Советская молодёжь никогда не говорила, что в армии служат только дураки. Никто не мог представить, что начнутся какие-то межнациональные конфликты. Было очень много ребят разных национальностей, никто ни с кем не враждовал. И когда начинаются какие-то признаки межнациональной розни, надо сразу находить и ловить мерзавцев, которые это затевают. Когда мы это упустили – сразу получили череду кровавых конфликтов на границах России, – рассказывает полковник Боржко.

Фото в материале: Амур.инфо

Этот День ВДВ, наверное, один из первых, когда традиционно присутствующая полиция окончательно прекратила пристальное наблюдение за участниками мероприятия и переключилась на обеспечение их безопасности. Всё очень культурно, присутствуют дети. Со стороны крылатой пехоты и других причастных к празднику, наверное, самое большое «хулиганство» – целиком завернуться в какой-нибудь флаг.

Александр Владимирович тем временем рассказывает о том, как обстоит дело с военной подготовкой среди школьников. Собеседник уникален тем, что он не только ветеран армии и военных конфликтов, но и активный участник многолетнего воспитательного процесса в ДОСААФ.

— Сколько мы бьёмся за возврат начальной военной подготовки, вместо этого мы придумываем параллельные молодёжные военно-патриотические движения, дублирующие друг друга. Все стоят красивые, нарядные, и дальше что? Какая программа? Реальной подготовки к армии пока у нас нет. Пятидневные сборы в лагере для детей? За пять дней никто никого к армии не подготовит. Это постоянный процесс. Подготовка, которая наращивается и поддерживается. Сама жизнь показывает, что мы что-то не доделали.

Фото в материале: Амур.инфо

Пока молодые люди в камуфляже показывают свои прикладные умения, Александр Владимирович рассказывает о необходимости духовно-информационной работы с молодёжью.

— Поводов для самоуспокоения нет. Для работы с подрастающим поколением вместо пиарщиков и лозунгистов очень остро нужны люди опытные, которые служили, которые бы понимали психологию армии и силовых структур. А помимо военной подготовкой дети должны знать историю, дни воинской славы. В учебнике истории Сталинградская битва упоминается двумя-тремя строчками. Так что работы ещё очень много, поводов для самоуспокоения нет. Тем не менее я уверен, что победа будет за нами, она уже есть, какие бы у нас ни были проблемы, но нужно работать, работать и работать.