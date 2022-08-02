Амургидрометцентр: сегодня в Благовещенске зафиксировано 10,6 миллиметра осадков

— На Благовещенск обрушился ливень. Меньше чем за полчаса дождь наделал бед: подтоплены улицы, повалены деревья, некоторые районы оказались без электричества, – обратился к горожанам градоначальник. – Но к стихии мы готовились, техника и люди были готовы немедленно приступить к работе. Сейчас все ресурсы ГСТК задействованы на ликвидации последствий ливня. АКС также оперативно ведут работу по подключению обесточенных районов.

Имамеев напомнил, что в случае внештатных ситуаций горожане могут обратиться в ЕДДС по телефонам 999-112 и 993-218. Именно туда неравнодушные жители Благовещенска сообщили о поваленном дереве на Кузнечной и его уже, кстати, убирают.

Фото: телеграм-канал "Имамеев LIVE"

— Откачка ведется на Зейской на пересечении с 50 лет Октября и Богдана Хмельницкого, Амурской-Комсомольской, Горького между Лазо и Партизанской, поставим спецтехнику в микрорайоне на Дьяченко-Новотроицком, других проблемных участках. Прошу автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными на улицах города, – сказал Олег Имамеев.