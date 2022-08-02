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сегодня, 15:47 0

Амургидрометцентр: сегодня в Благовещенске зафиксировано 10,6 миллиметра осадков

Олег Имамеев прокомментировал ситуацию с ливнем

Амургидрометцентр: сегодня в Благовещенске зафиксировано 10,6 миллиметра осадков
Фото: телеграм-канал Имамеев LIVE

Во вторник, второго августа, на Благовещенск обрушился ливень. Сообщается о повреждённых деревьях, затопленных улицах и авариях на сетях электроснабжения. Как уточнили корреспонденты Амур.инфо в Амургидрометцентре, менее чем за час на областную столицу вылилось 10,6 миллиметра осадков. Глава города Олег Имамеев в своём телеграм-канале прокомментировал буйство погоды.

— На Благовещенск обрушился ливень. Меньше чем за полчаса дождь наделал бед: подтоплены улицы, повалены деревья, некоторые районы оказались без электричества, – обратился к горожанам градоначальник. – Но к стихии мы готовились, техника и люди были готовы немедленно приступить к работе. Сейчас все ресурсы ГСТК задействованы на ликвидации последствий ливня. АКС также оперативно ведут работу по подключению обесточенных районов.

Имамеев напомнил, что в случае внештатных ситуаций горожане могут обратиться в ЕДДС по телефонам 999-112 и 993-218. Именно туда неравнодушные жители Благовещенска сообщили о поваленном дереве на Кузнечной и его уже, кстати, убирают.

Фото: телеграм-канал "Имамеев LIVE"

— Откачка ведется на Зейской на пересечении с 50 лет Октября и Богдана Хмельницкого, Амурской-Комсомольской, Горького между Лазо и Партизанской, поставим спецтехнику в микрорайоне на Дьяченко-Новотроицком, других проблемных участках. Прошу автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными на улицах города, – сказал Олег Имамеев.

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#городская власть #погода

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