Ремонт дорог, ЖКХ и здравоохранение: Василий Орлов ответил на самые популярные вопросы амурчан
Глава региона провёл прямой эфир
Во вторник, второго августа, губернатор Амурской области Василий Орлов провёл прямой эфир, на котором ответил на волнующие амурчан вопросы.
Дороги
Одной из главных на повестке дня стала тема ремонта дорог. В настоящее время по проекту «Безопасные качественные дороги» ведётся ремонт трёх улиц – Мухина, Ленина и Горького.
— Улице Горького уделяется особое внимание, так как именно она выйдет на строящийся мост через Зею, который мы с опережением сдадим уже в следующем году. Для того чтобы не нарушать комфорт жителей близлежащих домов, будут установлены шумозащитные экраны, – рассказал Василий Орлов.
Как добавил губернатор, по новому зейскому мосту не планируется проезд грузового транспорта. Для его движения будет использоваться старый мост.
Также в 2023 планируется начать ремонт четырёх улиц, в частности улицы 50-летия Октября от Ленина до Горького, Октябрьской, подъезда к зейскому мосту на Горького и к строящейся в микрорайоне школе 1 500 учащихся. При этом, чтобы сократить сроки ремонта дорог, 50-летия Октября и Октябрьскую будут ремонтировать без замены сетей подземных коммуникаций.
Также Василий Орлов рассказал, что в регионе планируют строительство четырёх путепроводов через Транссиб, которые проложат в Новобурейском, Завитинске, Серышеве и Белогорске.
Отдельно губернатор осветил тему дорог в регионе, в частности отметил, что на данный момент удалось восстановить движение по дороге Зея – Золотая Гора – Береговой. Там сейчас прорабатывается вопрос о возможности увеличении авиарейсов, а также доставке грузов по воде.
ЖКХ
Важнейшим вопросом в сфере ЖКХ в регионе на сегодняшний день является проект социальной газификации.
Губернатор рассказал, что на данный момент встаёт вопрос о возможности переведения на газ как можно большего числа амурчан, что благоприятно скажется на экологии региона. Кроме того, в планах полностью перевести на газ Свободный.
В связи с темой благоустройства территорий Василий Орлов отметил необходимость обратной связи от населения. Кроме того, глава области добавил, что те территории, где такая работа будет проводиться, а соответственно и результат будет на более высоком уровне, в последующем будет направлено больше средств на благоустройство.
Здравоохранение
На сегодняшний день в регионе действуют программы, позволяющие привлекать в регион медицинских работников. Так, по словам губернатора, большим спросом пользуется программа, по которой врачи и фельдшера, желающие работать на БАМовских территориях, получают денежные выплаты размером в пять и три миллиона рублей. Также теперь для врачей доступна дальневосточная ипотека. Кроме того, в регионе планируется принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки. Однако такая поддержка будет доступна в первую очередь «дефицитным специалистам».
Просмотров всего: 413