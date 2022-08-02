Василий Орлов: по новому мосту через Зею не пустят грузовики

Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе прямой линии в соцсетях сообщил об особенностях использования нового моста через Зею.

Так, грузовые автомобили по новому мосту пускать не будут. Делается это для того, чтобы не раздражать жителей домов на улице Горького сильным шумом. Здесь, кстати, установят шумопоглощающие экраны.

— Грузовой транспорт будет, как и раньше, двигаться по старому мосту. В том числе и в первую очередь, чтобы максимально комфортно было жителям на улице Горького и прилегающих улицах, где этот трафик пойдет, – заявил Василий Орлов.