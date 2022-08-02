Красавица и Чудовище покинули фестиваль цветов Благовещенска

Как сообщает администрация Благовещенска, на территории перед МФЦ, где развернулся первый городской фестиваль цветов «Город в цвете», от действий несознательных горожан пострадала композиция «Красавица и Чудовище». У топиарной фигуры Чудовища надломлен хвост и оторвано крепление.

По словам автора арт-объекта Дмитрия Белявского, вероятно, кто-то пытался «оседлать» скульптуру. Убрать с площадки пришлось всю композицию. К слову, она уже не первый раз становится жертвой хулиганов. Тогда после реставрации и Красавицу, и Чудовище вернули на площадку фестиваля. Кроме них, ранее несознательные горожане испортили фигуру льва, а объемная надпись «Город в цвете» лишилась буквы.

По факту порчи имущества заявление направлено в полицию. Из-за варварского отношения благовещенцев, по решению скульптора, композиция из знаменитой сказки Шарля Перро больше не вернется на фестиваль.

Администрация Благовещенска призывает горожан бережно относиться к арт-объектам.