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сегодня, 17:23 0

Благовещенца обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ

Уголовное дело передано в суд

Благовещенца обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ
Фото: УМВД России по Амурской области

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего благовещенца. Молодого человека обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ, их незаконном приобретении, хранении и сбыте, совершенным в крупном размере, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Причастность обвиняемого к трем эпизодам противоправной деятельности была доказана. Суть незаконного бизнеса заключалась в торговле запрещенными веществами на территории РФ. В таблетках для похудения содержалось сильнодействующее вещество – сибутрамин.

В ноябре 2020 года мужчина, по просьбе клиента, смог достать за три тысячи рублей два импортных средства для похудения массой около 35 граммов, их он сбыл заказчику при личной встрече по более высокой цене.

А в апреле 2021 года молодому человеку удалось получить в целях дальнейшего сбыта 78 граммов запрещенного препарата контрабандным путем. Его доставку он организовал международным почтовым отправлением из ближнего зарубежья через государственную границу РФ.

В почтовом отделении мужчину удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На основании собранных материалов было возбужденно уголовное дело.

На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #суды #происшествия

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