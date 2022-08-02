Из-за шквалистого ветра несколько районов Благовещенска остались без света

Во вторник, второго августа, в обеденное время на Благовещенский городской округ обрушился сильный ливень и шквалистый ветер. По сообщению АКС, из-за непогоды произошло отключение в нескольких районах.

Без электроснабжения остались:

район Астрахановка;

район Моховая Падь;

«квадрат», ограниченный реками Амур и Зея по одной стороне и улицами Горького и Чайковского по другой.

В АКС уточнили, что первое сообщение об отключении поступило в 12:18, а в 13:09 электроэнергия вернулась в дома жителей района Моховая Падь. По остальным участкам работы продолжаются. В ближайшее время свет появится у жителей Астрахановки.

В энергетической компании отмечают, что село Белогорье (получает электричество с подстанции «Силикатная», которая находится на обслуживании ДРСК) было подключено к электроснабжению в 13:37.