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сегодня, 13:45 0

Из-за шквалистого ветра несколько районов Благовещенска остались без света

Первые сообщения об отключении начали поступать в 12 дня

Из-за шквалистого ветра несколько районов Благовещенска остались без света
Фото: Амур.инфо

Во вторник, второго августа, в обеденное время на Благовещенский городской округ обрушился сильный ливень и шквалистый ветер. По сообщению АКС, из-за непогоды произошло отключение в нескольких районах.

Без электроснабжения остались:

  • район Астрахановка;
  • район Моховая Падь;
  • «квадрат», ограниченный реками Амур и Зея по одной стороне и улицами Горького и Чайковского по другой.

В АКС уточнили, что первое сообщение об отключении поступило в 12:18, а в 13:09 электроэнергия вернулась в дома жителей района Моховая Падь. По остальным участкам работы продолжаются. В ближайшее время свет появится у жителей Астрахановки.

В энергетической компании отмечают, что село Белогорье (получает электричество с подстанции «Силикатная», которая находится на обслуживании ДРСК) было подключено к электроснабжению в 13:37.

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