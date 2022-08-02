Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:27 0

Гроза в Благовещенске: на Кузнечной упало дерево, улицы превратились в реки

Всему виной гроза

Гроза в Благовещенске: на Кузнечной упало дерево, улицы превратились в реки
Фото: Амур.инфо

Как сообщает телеграм-канал Autoroad.blg, в областном центре на улице Кузнечной перед Тенистой упало дерево из-за грозы.

Амур.инфо вчера публиковало предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозировали на второе августа ливни с грозами со шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

Амурское МЧС предупредило амурчан о необходимости во время стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ветхих конструкций. Прогноз оправдывается. Кроме упавшего дерева, результатом ливня стали «реки» на дорогах.

Как водится, поотрубало и электричество.

— Из-за грозы зафиксирован ряд отключений на электрических сетях. Первое сообщение поступило в 12:18. Без ресурса остались районы Астрахановки, Моховой Пади, район, ограниченный реками Амур и Зея, улицей Горького и улицей Чайковского, – сообщает пресс-служба АКС.

Ведутся восстановительные работы.

Просмотров всего: 566

#погода

распечатать


Происшествия

Из-за шквалистого ветра несколько районов Благовещенска остались без света
Происшествия

МЧС: сильные дожди и шквалистый ветер обрушатся на Амурскую область второго августа
Общество

В Амурской области будет пасмурно и дождливо, возможны грозы

Общество

Приамурье встретит август ливнями и жарой