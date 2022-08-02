Гроза в Благовещенске: на Кузнечной упало дерево, улицы превратились в реки

Амур.инфо вчера публиковало предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозировали на второе августа ливни с грозами со шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

Амурское МЧС предупредило амурчан о необходимости во время стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ветхих конструкций. Прогноз оправдывается. Кроме упавшего дерева, результатом ливня стали «реки» на дорогах.

Как водится, поотрубало и электричество.

— Из-за грозы зафиксирован ряд отключений на электрических сетях. Первое сообщение поступило в 12:18. Без ресурса остались районы Астрахановки, Моховой Пади, район, ограниченный реками Амур и Зея, улицей Горького и улицей Чайковского, – сообщает пресс-служба АКС.

Ведутся восстановительные работы.