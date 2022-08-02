Экономика России начнет восстанавливаться в следующем году

Эксперты пересмотрели свой прогноз, потому что ожидали более сильного падения экономики в этом году. В первой половине 2023 года ещё будет наблюдаться отрицательная динамика, но уже с середины года начнётся восстановительный рост экономики.

Но в годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4 %.

Ранее INFOX, со ссылкой на экономиста Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симолу, публиковал прогноз о падении ВВП России на 18 % из-за санкционного режима. Такие прогнозы полностью не оправдались.