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сегодня, 16:30 0

Экономика России начнет восстанавливаться в следующем году

Центробанк сделал новый прогноз

Экономика России начнет восстанавливаться в следующем году
Фото: Амур.инфо

В докладе о денежно-кредитной политике специалисты Центробанка пришли к выводу, что снижение ВВП России продолжится до конца года, после чего начнется восстановление, сообщает РИА ФАН.

Эксперты пересмотрели свой прогноз, потому что ожидали более сильного падения экономики в этом году. В первой половине 2023 года ещё будет наблюдаться отрицательная динамика, но уже с середины года начнётся восстановительный рост экономики.

Но в годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4 %.

Ранее INFOX, со ссылкой на экономиста Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симолу, публиковал прогноз о падении ВВП России на 18 % из-за санкционного режима. Такие прогнозы полностью не оправдались.

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#экономика

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