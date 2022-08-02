Олега Имамеева впечатлили возможности Амурской медакадемии

Мэр областного центра Олег Имамеев, заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Хопатько и начальник отдела опеки и охраны здоровья мэрии Елена Калашникова посетили первого августа Амурскую государственную медакадемию.

Аккредитационно-симуляционный центр АГМА, в котором побывали гости из мэрии, оснащён современными тренажерами и симуляторами экспертного класса, моделирующими весь спектр заболеваний, что позволяет проводить на его базе обучение студентов, ординаторов, врачей различных специальностей. Здесь можно в полной мере погрузиться в реальную обстановку лечебного учреждения. Мэру города показали весь технопарк и даже позволили сделать учебную лапароскопическую операцию на печени.

Фото в материале: пресс-служба администрации Благовещенска

— Мы стараемся максимально приблизить студентов к практике, но при этом отточить навыки манипуляций можно не на реальных пациентах, а на роботах. Чтобы потом, при выходе к реальным больным, врач не совершал ошибок, – отметила проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации вуза Елена Борзенко.

Фото в материале: пресс-служба администрации Благовещенска

— Рассказать в двух словах обо всех технических новинках, которые помогают нынешним студентам и практикующим врачам постигать медицинскую науку и совершенствовать свои навыки, невозможно. Все организованно на высшем уровне. В чем, конечно, прямая заслуга руководства академии, – отметил Олег Имамеев. – Но самое важное – это, без сомнения, люди, которые здесь работают. Наряду с опытными коллегами трудятся молодые ребята – кандидаты наук, ученые, авторы патентов на различные изобретения – это настоящее и будущее сферы здравоохранения города и области. И они хотят здесь жить и работать. Все планы – и ректората, и каждого врача и студента, с кем сегодня познакомился, связаны с Благовещенском. Это очень значимо и приятно.

Фото в материале: пресс-служба администрации Благовещенска

— С работой волонтёров-медиков уже знакомы все горожане. Они очень помогали в ковид. А сейчас каждую неделю в рамках акции «Культурный город» на набережной ребята показывают методики первой помощи. Это интересно и всегда зрелищно, – сказала заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Хопатько. – И в целом во многих городских мероприятиях мы видим ваших ребят. И это здорово!

В итоге представители мэрии договорились с руководством медицинского вуза теснее поработать по разным направлениям, в частности, например, организовать учёбу для сотрудников по оказанию первой медицинской помощи, сообщает мэр Благовещенска в своём телеграм-канале.