Прокуратура провела проверку после смерти на амурском предприятии

Прокуратура Магдагачинского района провела проверку на исполнение законодательства об охране труда на ОА «Покровский рудник» после несчастного случая, сообщает прокуратура Амурской области.

Известно, что на предприятии были допущены нарушения требований промышленной безопасности, погибший специалист работал без средств индивидуальной защиты.

— 30 июня 2022 в вечернее время один из рабочих при выполнении производственных работ получил термический и химический ожоги тела. Спустя неделю мужчина умер, – уточняют в прокуратуре.

Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также на контроле у прокуратуры района остается расследование уголовного дела по фактам нарушений правил безопасности при проведении работ.