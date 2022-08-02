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сегодня, 12:28 0

Руководителем МВД по Амурской области назначен полицейский из Мордовии

Указ о назначении подписал президент России

Руководителем МВД по Амурской области назначен полицейский из Мордовии
Фото: МВД Мордовии

Руководителем управления МВД России по Амурской области назначен Олег Шилов. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает телеграм-канал «Амурская область, взгляд изнутри». В источнике, близком к ведомству, сообщили, что информация о новом назначении верна.

Ранее Олег Шилов работал заместителем министра внутренних дел по Республике Мордовия. Местные СМИ также написали об этих кадровых перестановках.

Справка АИ

Олег Шилов родился в Атяшевском районе Мордовской АССР в 1972 году. Получил образование по специальности «История», а позже и «Юриспруденция» в Мордовском госуниверситете имени Н.П. Огарева. В 1994 году поступил на службу в ОВД по Атяшевскому району, а в период с 2008 по 2014 годы возглавлял ОВД по Чамзинскому району, а позже и Рузаевскому району.

На службу в МВД перешёл в 2014 году, а в сентябре 2015 получил должность заместителя начальника полиции МВД по Мордовии. Олег Павлович в марте 2019 года занял должность заместителя МВД по Мордовии – начальника полиции.

Не единожды награждён ведомственными наградами.

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#областная власть

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