В Белогорске будут судить «гадалку», укравшую золотые украшения у пенсионерки

25-летняя жительница села Чембары Свободненского района обвиняется в хищении чужого имущества путём обмана, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает прокуратура Амурской области.

Амурчанка совершила преступление в апреле этого года. «Гадалка» со своим маленьким сыном постучалась в дверь к потерпевшей, попросив воды и еды. Пенсионерка пожалела их и накормила.

После обвиняемая сказала, что на заявительнице лежит порча, а чтобы её снять, ей необходимы золотые украшения потерпевшей. Девушка уточнила, что ритуал нужно провести на кладбище, куда она якобы и направилась, прихватив с собой ювелирные изделия. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Расследование окончено, уголовное дело рассмотрит Белогорский городской суд. За такое преступление обманщице грозит до пяти лет лишения свободы.