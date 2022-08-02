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сегодня, 17:50 0

В Белогорске будут судить «гадалку», укравшую золотые украшения у пенсионерки

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы

В Белогорске будут судить «гадалку», укравшую золотые украшения у пенсионерки
Фото: Амур.инфо

25-летняя жительница села Чембары Свободненского района обвиняется в хищении чужого имущества путём обмана, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает прокуратура Амурской области.

Амурчанка совершила преступление в апреле этого года. «Гадалка» со своим маленьким сыном постучалась в дверь к потерпевшей, попросив воды и еды. Пенсионерка пожалела их и накормила.

После обвиняемая сказала, что на заявительнице лежит порча, а чтобы её снять, ей необходимы золотые украшения потерпевшей. Девушка уточнила, что ритуал нужно провести на кладбище, куда она якобы и направилась, прихватив с собой ювелирные изделия. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Расследование окончено, уголовное дело рассмотрит Белогорский городской суд. За такое преступление обманщице грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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