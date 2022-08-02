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сегодня, 18:48 0

В России продлили ограничение на снятие иностранной валюты до 2023 года

Лимит в десять тысяч долларов или евро сохраняется

В России продлили ограничение на снятие иностранной валюты до 2023 года
Фото: Амур.инфо

Банк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты до девятого марта 2023 года. Также сохраняется лимит в десять тысяч долларов США или на ту же сумму в евро на снятие с валютного счета или вклада, сообщает пресс-служба Банка России.

Граждане смогут снять в валюте только деньги, которые поступили на счет или вклад до девятого марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Банк России сохраняет ограничения по выдаче наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную иностранную валюту.

На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

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#финансы #экономика

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