В России продлили ограничение на снятие иностранной валюты до 2023 года

Банк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты до девятого марта 2023 года. Также сохраняется лимит в десять тысяч долларов США или на ту же сумму в евро на снятие с валютного счета или вклада, сообщает пресс-служба Банка России.

Граждане смогут снять в валюте только деньги, которые поступили на счет или вклад до девятого марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Банк России сохраняет ограничения по выдаче наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную иностранную валюту.

На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.