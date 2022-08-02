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сегодня, 14:12 0

Житель Амурской области до смерти избил отца своей возлюбленной

Мужчину признали виновным в совершении преступления

Житель Амурской области до смерти избил отца своей возлюбленной
Фото: Амур.инфо

49-летнего жителя посёлка Магдагачи признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле этого года мужчина и отец его женщины вместе пили алкоголь. Потерпевший попытался рассказать, что его дочь изменила осуждённому. Это разозлило амурчанина, он начал бить пострадавшего руками по голове. После злоумышленник взял металлический стул и бил им по телу и голове мужчины. От полученных травм он скончался на месте.

Суд назначил виновнику десять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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