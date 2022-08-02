Житель Амурской области до смерти избил отца своей возлюбленной

49-летнего жителя посёлка Магдагачи признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле этого года мужчина и отец его женщины вместе пили алкоголь. Потерпевший попытался рассказать, что его дочь изменила осуждённому. Это разозлило амурчанина, он начал бить пострадавшего руками по голове. После злоумышленник взял металлический стул и бил им по телу и голове мужчины. От полученных травм он скончался на месте.

Суд назначил виновнику десять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.