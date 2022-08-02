Амурчанин пытался перевести мошенникам 1,3 миллиона рублей

Житель села Новоалександровка Тамбовского района обратился в полицию с заявлением на телефонных мошенников. Из него следует, что амурчанина уговорили взять деньги в кредит и перевести их «на безопасный счёт», сообщает пресс-служба МВД России по Амурской области.

— Мужчина сообщил, что ему на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником Центрального банка России. Лжебанкир рассказал, что счёт амурчанина в одном из финансовых учреждений в опасности, и мошенники пытаются снять с него деньги. Злоумышленник соединил мужчину с «сотрудником прокуратуры», который сказал, что необходимо оформить кредит в сумме 1 300 000 рублей, обналичить его, чтобы не было доступа третьих лиц к деньгам, и перевести средства на безопасные счета. Также он потребовал никому не сообщать о своих намерениях, так как в преступной схеме замешаны сотрудники банка, – раскрыли подробности произошедшего в полиции.

Мужчина, получив такие инструкции, поехал в отделение банка в Свободном, где попытался оформить кредит. Сотрудника банка его поведение насторожило, и, разговорив амурчанина, выяснилось, что кредит он оформляет, чтобы перевести деньги злоумышленникам. Банковские служащие объяснили мужчине, что он стал жертвой мошенников и посоветовали обратиться в полицию.

— По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему, – сообщили в полиции.