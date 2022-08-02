Минсельхоз: в России не будет недостатка чайной продукции
В стране достаточно отечественных производителей
В Минсельхозе РФ заявили, что на российском рынке достаточно чайной продукции, пишет РИА ФАН. На сегодняшний день на внутреннем рынке большая часть компаний с российским капиталом, которые смогут полностью обеспечить граждан чаем.
Ранее РБК сообщило, что к концу 2022 года с российского рынка уйдёт компания Ekaterra, которая производит чай Lipton, Brooke Bond и Saito. Производитель пояснил, что в нынешних условиях развивать бизнес сложно.
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