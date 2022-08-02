Минобороны России подало в суд на благовещенского предпринимателя: торговал сухпайками

Из заявления следует, что в одном из городских магазинов производилась продажа сухпайков, маркированных комбинированными обозначениями «АРМИЯ РОССИИ», без какого-либо согласия правообладателя, лицензиата и производителя.

Индивидуальные рационы питания (ИРП) предназначены исключительно для продобеспечения военнослужащих. Каждая упаковка имеет маркировку с надписью «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ».

Торговля ИРП является существенным нарушением охраняемых общественных правоотношений, так как речь идёт об обороноспособности страны.

Министерство обороны Российской Федерации просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя 120 000 рублей компенсации, равной двукратному размеру стоимости права использования товарных знаков, сообщает арбитражный суд Амурской области.