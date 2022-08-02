Минобороны России подало в суд на благовещенского предпринимателя: торговал сухпайками
Военное ведомство требует наказания за торговлю имуществом для армии
Арбитражный суд Амурской области в порядке упрощённого производства рассмотрит заявление Министерства обороны Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, сообщает пресс-служба областного арбитражного суда.
Из заявления следует, что в одном из городских магазинов производилась продажа сухпайков, маркированных комбинированными обозначениями «АРМИЯ РОССИИ», без какого-либо согласия правообладателя, лицензиата и производителя.
Индивидуальные рационы питания (ИРП) предназначены исключительно для продобеспечения военнослужащих. Каждая упаковка имеет маркировку с надписью «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ».
Торговля ИРП является существенным нарушением охраняемых общественных правоотношений, так как речь идёт об обороноспособности страны.
Министерство обороны Российской Федерации просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя 120 000 рублей компенсации, равной двукратному размеру стоимости права использования товарных знаков, сообщает арбитражный суд Амурской области.
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