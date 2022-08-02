Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:11 0

Минобороны России подало в суд на благовещенского предпринимателя: торговал сухпайками

Военное ведомство требует наказания за торговлю имуществом для армии

Минобороны России подало в суд на благовещенского предпринимателя: торговал сухпайками
Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Амурской области в порядке упрощённого производства рассмотрит заявление Министерства обороны Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, сообщает пресс-служба областного арбитражного суда.

Из заявления следует, что в одном из городских магазинов производилась продажа сухпайков, маркированных комбинированными обозначениями «АРМИЯ РОССИИ», без какого-либо согласия правообладателя, лицензиата и производителя.

Индивидуальные рационы питания (ИРП) предназначены исключительно для продобеспечения военнослужащих. Каждая упаковка имеет маркировку с надписью «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ».

Торговля ИРП является существенным нарушением охраняемых общественных правоотношений, так как речь идёт об обороноспособности страны.

Министерство обороны Российской Федерации просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя 120 000 рублей компенсации, равной двукратному размеру стоимости права использования товарных знаков, сообщает арбитражный суд Амурской области.

Просмотров всего: 512

#армия #закон #суды #происшествия

распечатать


Происшествия

В Амурской области горит уникальный семенной комплекс
Происшествия

Три подростка сбежали из амурской спецшколы
Происшествия

В Благовещенске из окна шестого этажа живодёры выбросили трёх котов
Происшествия

Из окна в Благовещенске выпал пенсионер