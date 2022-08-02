После публикации Амур.инфо прокуратура провела проверку в Ромненской больнице

В среду, 27 июля, Амур.инфо рассказало о том, что жители Ромненского района не могут попасть на лечение к стоматологу, так как в больнице нет расходных материалов для лечения зубов. Врачи проводят только операции по удалению зубов. Как пояснили в больнице, такая ситуация сложилась из-за того, что у медорганизации накопился долг перед поставщиком расходных материалов и до его погашения новые поставки не проводятся. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

— По факту публикации в СМИ и ранее поступивших обращений местных жителей прокуратурой Ромненского района проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что факты, указанные в материале, подтверждены. Главному врачу было вынесено представление, доводы прокуратуры признаны обоснованными. В настоящее время больницей подготовлены заявки на покупку расходных материалов для стоматологии. Они направлены в организацию, подведомственную областному минздраву, занимающейся закупкой медикаментов. Прокуратурой Амурской области ситуация взята на контроль, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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Юлия Медведева