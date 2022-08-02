В Благовещенске начали работать школьные ярмарки

Фото: Светлана Митина

В Благовещенске в преддверии нового учебного года традиционные торговые ряды развернулись возле двух крупных торговых центров – «Большой Хуафу» и «Каньон». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Участники ярмарки предлагают широкий ассортимент школьной формы, спортивной одежды, обуви, чулочно-носочных изделий, канцелярских товаров, школьных письменных принадлежностей, учебной и справочной литературы, сумок и ранцев. Как отметили в мэрии, всего в этом году свою продукцию представляют 62 предпринимателя. Сообщается, что ярмарки завершат свою работу первого сентября.

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Алёна Чуева