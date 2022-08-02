Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 0

Один из скверов Свободного посвятят творчеству Леонида Гайдая

Об этом рассказал глава города Владимир Константинов

Один из скверов Свободного посвятят творчеству Леонида Гайдая
Фото: Телеграм-канал Владимира Константинова

В своём телеграм-канале глава Свободного Владимир Константинов рассказал о планах по преображению сквера вдоль краеведческого музея. Его посвятят творчеству Леонида Гайдая.

«В этом году юбилей нашего города, а в следующем – 100-летие со дня рождения нашего земляка и талантливого кинорежиссёра Леонида Гайдая. По этому случаю мы решили сделать подарок городу. Сквер, расположенный вдоль краеведческого музея, будет посвящён творчеству Леонида Иовича», – написал мэр Свободного.

Он отметил, что сейчас предприниматель, который изготовил фигуру кинооператора, установленную в этом общественном пространстве, готовит концепцию преображения аллеи с расстановкой нескольких фигур с героями гайдаевских комедий и других тематических архитектурных форм.

Просмотров всего: 145

#культура #Свободный

распечатать


Культура 1

В Благовещенске и других амурских городах прошёл Фестиваль уличного кино

Происшествия

В Амурской области будут судить взломщика банкоматов
Общество 3

В Благовещенске новый облик получат несколько исторических зданий
Общество 10

Отголоски исторического прошлого обнаружили в Свободном