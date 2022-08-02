Один из скверов Свободного посвятят творчеству Леонида Гайдая

В своём телеграм-канале глава Свободного Владимир Константинов рассказал о планах по преображению сквера вдоль краеведческого музея. Его посвятят творчеству Леонида Гайдая.

«В этом году юбилей нашего города, а в следующем – 100-летие со дня рождения нашего земляка и талантливого кинорежиссёра Леонида Гайдая. По этому случаю мы решили сделать подарок городу. Сквер, расположенный вдоль краеведческого музея, будет посвящён творчеству Леонида Иовича», – написал мэр Свободного.

Он отметил, что сейчас предприниматель, который изготовил фигуру кинооператора, установленную в этом общественном пространстве, готовит концепцию преображения аллеи с расстановкой нескольких фигур с героями гайдаевских комедий и других тематических архитектурных форм.