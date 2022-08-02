В Амурской области горит уникальный семенной комплекс

Во вторник, второго августа, в селе Верхняя Полтавка произошло возгорание во время сушки ячменя семенного комплекса. О происшествии сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

— В настоящее время пожарные Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности из Новоалександровки и Константиновки проводят проливку водой зерносушильного комплекса в селе Верхняя Полтавка Константиновского района, – сообщили амурские спасатели в своём телеграм-канале.

Там пояснили, что утром в «сушилке» семенного комплекса заметили задымление. В 5:45 к месту происшествия направили два пожарных расчёта в составе шести человек и двух автоцистерн. По прибытии на место выяснилось, что открытого горения нет, а тлеют 80 тонн ячменя. В настоящее время проливка зерна окончена, на месте дежурит один пожарный расчёт и работники аграрной компании.

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Отметим, что, по информации корреспондентов Амур.инфо, в этом комплексе проводится заготовка семенного материала на следующий полевой сезон. Уникальное оборудование, установленное там, позволяет не только разделить зерно по размеру, но также сортировать его по цвету, благодаря чему на следующий год закладываются семена более высокой категории.